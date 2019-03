In fiamme il tetto di una casa a Quinzano, pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ accaduto stamattina in via don Bina, quando il tetto di una casa è andato a fuoco. I residenti si sono accorti della densa colonna colonna di fumo che si levava dal tetto e hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco, che sono arrivati tempestivamente sul posto con tre autopompe. L’incendio è stato prontamente domato e nessuno è rimasto ferito. In corso le indagini sulla causa scatenante.

