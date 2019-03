In ferie con la 104: nei guai medico dell’ospedale di Chiari. Avrebbe dovuto assitere la zia malata, ma in realtà faceva altro. La dottoressa avrebbe utilizzato i permessi per andare in ferie e dovrà comparire in Tribunale.

Aveva richiesto la legge 104 per aiutare la zia malata, ma aveva utilizzato ferie e permessi per concedersi qualche giorno di vacanza. Nei guai è finita una dottoressa dell’ex Mellino Mellini, attualmente Asst Franciacorta. La vicenda risale al 2017, a quando proprio la direzione aveva avviato un procedimento di controllo per chi aveva richiesto le aggevolazioni di assistenza familiare. Nel processo, a giugno, l’azienda si costitituirà parte civile a tutuela di tutti gli altri dipendenti e valuterà la posizione del medico.

