In demolizione l’ex Morcelli a Chiari. Al posto della scuola sorgerà il parcheggio nei pressi del nuovo Polo scolastico.

In demolizione l’ex Morcelli a Chiari

Questa mattina è iniziata la fase più evidente del progetto di demolizione dell’ex plesso scolastico Morcelli che vede la realizzazione del grande parcheggio di via Pedersoli. I posti auto che sorgeranno saranno 190. Il progetto fa parte del più amplio intervento di ampliamento della scuola Martiri-Pedersoli-Mellini che ha visto la nascita del nuovo Polo della primaria che affaccia su viale Mellini e via Lanicni. L’appalto è stato aggiudicato nei primi giorni di maggio e il cantiere è stato consegnato il 17.05.2019 per un importo pari a 254.910 euro. Questo è stato per l’80% finanziato dallo Stato.

TORNA ALLA HOME