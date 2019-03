Una immane tragedia ha sconvolto quella che doveva essere una domenica come tante altre a Comezzano Cizzago: un adolescente ha perso la vita.

Una tragedia immane

La tragedia che lascia tutti senza parole è avvenuta questa mattina. In una abitazione di Cizzago, infatti, è stato trovato il corpo senza vita di un adolescente. La famiglia ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al ragazzo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.

