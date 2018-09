Il Volo di Pietro ha proposto una serata all’insegna del teatro della memoria per raccogliere fondi per i bambini dell’Africa.

Il volo di Pietro invita a teatro per i bambini di Meru

Ieri sera, presso l’Azienda Agricola San Bernardo, Poncarale, si è svolto lo spettacolo “Mille guerre…e una notte”, portato in scena da Compagnia 6ateatro. Un atto unico per raccontare la tragedia delle guerre del XX secolo e l’importanza di non dimenticare. L’intero incasso della serata è stato devoluto alla onlus Il Volo di Pietro, per sostenere il Meru Children’s Home, in Kenya.

Meru Children’s Home

Il Volo di Pietro sostiene l’orfanatrofio di Meru, in Kenya da ormai due anni. La struttura ospita circa 65 bambini, di ogni età, è interamente gestita da suor Anselmina Karimi. I finanziamenti per provvedere ai numerosi bisogni dei bambini provengono dalla diocesi di Meru e dalla generosità dei benefattori.