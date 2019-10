Al Sant’Anna il primo parto trigemellare: benvenuti Giulia, Leonardo e Desirèe, nati da mamma Giada e papà Fabio di Mairano.

Parto trigemellare al Sant’Anna

Si chiamano Desirèe, Leonardo e Giulia i tre gemellini nati il 17 settembre, a un minuto di distanza l’uno dall’altro, all’Istituto Clinico Sant’Anna. Un parto record, il primo che si verifica dall’inizio dell’attività del reparto di ostetricia e ginecologia guidato dal dottor Roberto Garbelli, che ha visto la nascita alla 36esima settimana dei tre bimbi, venuti alla luce con taglio cesareo.

L’evento ha emozionato l’intero reparto e i giovani neogenitori, Giada e Fabio di Mairano, sono stati assistiti e supportati da tutto personale nei loro primi passi come famiglia. “Il nostro obiettivo era quello di portare la gravidanza il più possibile vicino al termine, per ridurre il rischio di eventuali complicanze per la mamma e i bambini – ha affermato Carlo Gastaldi, ginecologo dell’Istituto che ha seguito il parto – I tre gemellini sono nati tutti con un peso superiore ai due chili e in ottima salute. In un periodo dove si parla sempre più spesso di natalità bassa e di culle che rimangono vuote questo evento ci rende ancora più felici”.

Dopo qualche giorno in una termoculla, per raggiungere il peso di 2 chili e 400 grammi, i bimbi hanno potuto lasciare l’ospedale con i loro genitori, pronti per iniziare la loro avventura nella vita..

