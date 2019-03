Si è concluso nel tardo pomeriggio a Brescia

Il tavolo territoriale con il presidente regionale Attilio Fontana

Al termine dei lavori il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato i giornalisti e ha evidenziato i punti salienti dell’incontro con i rappresentanti del territorio.

“Un incontro decisamente interessante quello di questo pomeriggio, nel quale abbiamo presentato le nostre idee e ascoltato quelle dei presenti. Questi incontri sono utili per migliorare la conoscenza ma anche per capire se esistono punti di criticità per migliorare le scelte che abbiamo fatto sul territorio. L’ascolto è fondamentale e mai come in questo caso vogliamo che sia la base di tutta la nostra Amministrazione, questi cinque anni devono essere fondati sull’ascolto” ha aperto con questo intervento il presidente Fontana la conferenza stampa che si è tenuta presso l’Utr (Ufficio territoriale regionale) di via Dalmazia al termine dell’incontro.

Focus sul sistema aeroportuale

Un aspetto prioritario per il presidente regionale è di certo il sistema aeroportuale che “deve essere gestito come un unicum”. E’ entrato nei dettagli spiegando meglio la direzione che a livello regionale si vuole intraprendere. “Una regione importante come la Lombardia dovrebbe contare su una messa in rete del sistema aeroportuale, con un utilizzo degli aeroporti in base alle diverse necessità territoriali. – ha commentato facendo riferimento all’aeroporto di Montichiari il presidente regionale – Sono disposto a mettermi in gioco per creare una regia e individuare le soluzioni migliori purché tutte le componenti del sistema aeroportuale lombardo accettino questo ruolo”.

Tav

Un altro tema su cui ha posto particolare attenzione è stato quello inerente la Tav. “Come istituzione abbiamo ribadito e sottolineato in modo vibrante, la necessità che quest’opera venga fatta in tutta la sua estensione. Ho ribadito inoltre che, se necessario, saremo pronti a proporre un referendum per ascoltare la nostra popolazione”.

Autostrada Valtrompia

Un cenno anche all’autostrada della Valtrompia. “L’autostrada della Valtrompia: è stato affrontato il problema e pare che il lavoro si stia concludendo, si è in attesa della Via (valutazione impatto ambientale) e adesso valuteremo e chiederemo se ci sono problemi, in caso contrario a breve daremo il nostro via libera ai lavori”.

Alla conclusione della conferenza stampa il presidente Fontana ha comunicato che il coordinatore del tavolo territoriale per Brescia sarà l’assessore Alessandro Mattinzoli.

Al tavolo territoriale invece hanno partecipato a fianco del presidente, i rappresentanti di Giunta regionale Davide Caparini (assessore al Bilancio), Alessandro Mattinzoli (assessore allo Sviluppo Economico), Fabio Rolfi (assessore all’Agricoltura) e Massimo Sertori (assessore agli enti locali). A moderare gli interventi il vice segretario generale Pier Attilio Superti. Presenti anche dei consiglieri regionali, tra questi Simona Tironi. Le modalità di lavoro dei tavoli territoriali sono state invece introdotte da Enrica Gennari.

