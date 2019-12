Il prefetto ha deciso di rimuovere Federico Marini, l’Amministratore delegato della Quinzano Servizi e ora cerca un sostituto.

Il prefetto rimuove Marini dalla partecipata

Stamattina, con decreto immediato, il prefetto Monica Vaccaro ha revocato l’amministratore delegato della Quinzano Servizi Federico Marini e ha delegato un commissario per non paralizzare l’attività della partecipata. Ma sono aperte le selezioni per un nuovo candidato.

Una mossa che aveva tentato di fare l’Amministrazione comunale precedente, tramite l’allora vicesindaco Graziano Bolzani perché Marini non aveva fornito i dati che lui e l’assessore al Bilancio Adriano Perotti gli avevano chiesto in merito alla partecipata. Bolzani era stato svestito dalle deleghe prima di arrivare in Consiglio dove era previsto l’atto di revoca e successivamente sono seguite le dimissioni di massa e il conseguente commissariamento del Comune. Ora il prefetto ha preso la sua decisione e ha aperto il bando per cercare un nuovo Ad per la partecipata.

