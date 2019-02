La comunità piange Maria Maccagnola, donna, madre e imprenditrice.

Orzinuovi piange Maria Maccagnola, storica commerciante

Con una mano reggeva uno dei figli e con l’altra caricava e scaricava casse piene di bottiglie di vetro di gazzosa, acqua e spuma.

La ricordano così, in città la Maccognola, che si è spenta a 86 anni per problemi di salute lo scorso venerdì.

Una donna forte, specialmente di carattere, che ha lavorato tutta la vita per l’impresa di famiglia, che vendeva bibite sia in città che nei paesi limitrofi, in particolare acqua, gazzosa e spuma: negli anni ‘60, quando hanno iniziato, erano delle vere e proprie prelibatezze.

Leggi l’articolo completo in edicola su Manerbio Week, venerdì 1 marzo

TORNA ALLA HOME