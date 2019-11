Corri in edicola per non perderti le ultime news del nostro settimanale.

ChiariWeek in edicola

Oggi è festa, ma noi ci siamo. ChiariWeek è in edicola. Tantissime le notizie sul nostro settimanale. Sei Comuni, ossia Iseo, Capriolo, Adro, Paratico, Provaglio e Corte Franca si sono rivolti al prefetto, alla Regione e alla Provincia per chiedere aiuto a seguito dell’invasione dei cinghiali. A Palazzolo invece, il Tribunale del lavoro ha ritenuto la Pirelli responsabile della morte di un ex operaio. La famiglia è stata risarcita.

A Chiari è stato donato un “caschetto” salva capelli al reparto di Oncologia del presidio cittadino dell’Asst Franciacorta, mentre a Passirano il sindaco Francesco Pasini Inverardi è stato diffidato da Legambiente per il progetto della discarica Vallosa.

Sempre calda la questione dei dipendenti Auchan. A Roncadelle si è svolto un presidio: nella stessa giornata sono stati chiusi i presidi di Rovato e Palazzolo. Da mandante di una rapina ai danni dell’ex moglie si era trasformato in vittima di estorsione, perpetrata dagli uomini che aveva assoldato per il colpo. Martedì arriverà la sentenza per i due imputati che hanno scelto il rito ordinario. E’ successo a Erbusco. Queste e tante altre notizie sul nostro settimanale.

TORNA ALLA HOME