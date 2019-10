Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie dal territorio, focus e interviste interessanti legate a fatti di cronaca e politica locale.

ChiariWeek in edicola

Il nuovo numero del settimanale della Bassa bresciana, della Franciacorta e del Basso Sebino è in edicola con tante nuove notizie. Provaglio ha detto addio a Giacomo Franceschetti: si è spento a 88 anni l’ex sindaco e imprenditore (co-fondatore della Gefran) punto di riferimento in paese e presidente della Fondazione dell’infanzia La Vittoria. A Palazzolo invece, Marcello Hu, giovane di origini cinesi, ha trovato e consegnato un portafoglio pieno di soldi ai vigili.

Sabato, alla Poliambulanza di Brescia, è stata invece inaugurata una nuova ala. La sala ibrida è stata realizzata grazie alla Fondazione in nome di Alessandra Bono di Corte Franca, scomparsa nel 2016 a 44 anni dopo aver lottato contro la malattia. Ore di angoscia a Zocco di Erbusco per Severino Lancini. Il 69enne è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente avvenuto sulla Gardesana.

Ancora nei guai il Principe, Kiran Maccalli, condannato per stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata di Capriolo. L’ex concorrente del Grande fratello 12 smentisce i fatti. Infine, servizio speciale per il trionfo del ristorante di Erbusco nella trasmissione Sky di Alessandro Borghese. Cadebasi si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante della Franciacorta.

