Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie dal territorio, focus e interviste interessanti legate a fatti di cronaca e politica locale.

ChiariWeek in edicola

Il nuovo numero del settimanale della Bassa bresciana, della Franciacorta e del Basso Sebino è in edicola con tante nuove notizie.

In prima pagina, questa settimana, la banda delle slot che ha perso l’ultima giocata: sono finiti in manette in 9. Da non perdere la storia di Marco Brescianini che ha firmato con il Milan e gioca in serie A contro il suo idolo Cristiano Ronaldo. Chiari invece si è stretta intorno alla famiglia dell’ex dirigente scolastico Lucio Rapetti che si è spento a 79 anni. In lutto anche Iseo per la scomparsa della presidente delle Fiamme Verdi Agape Nulli Quilleri. A Castrezzato invece l’Amministrazione guidata dal sindaco Aldi ha deciso di acquistare un immobile confiscato alla mafia per poi metterlo in affitto e utilizzare le entrate per i Servizi sociali. Ma non finisce qui: a Chiari è stata smantellata una struttura abusiva e a Rovato la bicicletta di don Ettore è stata donata all’oratorio. Questo e molto altro ancora troverete tra le nostre pagine… correte in edicola!

TORNA ALLA HOME