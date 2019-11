Il nuovo ChiariWeek è in edicola! Tante notizie sull’edizione uscita questa mattina, venerdì 8 novembre.

ChiariWeek in edicola

Da non perdere l’inchiesta con Rete AlternAttiva: milioni di euro «mangiati» dalle slot. Un servizio su quanto i bresciani spendono nel gioco d’azzardo e… si giocano lo stipendio. A Chiari invece, i genitori di Denis Balint hanno lanciato un appello. Il piccolo soffre di Ahds, una malattia ultra rara e servono fondi per la ricerca. Di questo si occupa l’associazione Una vita rara.

Immancabile il ricordo 75 anni il mitragliamento della motonave Iseo. Era avvenuto ad opera di tre aerei alleati nello specchio d’acqua tra Tavernola e Montisola. A Coccaglio sono invece stati messi i sigilli all’attività commerciale di toelettatura per cani di via Mattei, mentre a Rovato sono state consegnate centinaia di borse di studio. Aggiornamenti anche sull’infortunio sul lavoro avvenuto a Pontoglio. Inoltre, focus anche su un uomo di Castegnato che ha minacciato di farsi saltare in aria.

TORNA ALLA HOME