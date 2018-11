Più di cinquecento persone, tra sportivi e simpatizzanti, sono accorse per celebrare la carriera di un grande sportivo nata sul campo dell’oratorio.

Una serata ricca di emozioni per mister Corini

Questa sera il teatro Pio XI, di Bagnolo Mella, è stato preso d’assalto da più di cinquecento persone intervenute per celebrare la carriera di Eugenio Corini. L’occasione è stato il rinnovo della partnership tra l’asd Us Fionda, società in cui Corini ha iniziato la sua carriera e il Brescia. Durante la serata è stato presentato lo staff tecnico del settore giovanile del Brescia Calcio, ma soprattutto si è voluto celebrare il percorso calcistico di Corini, da pulcino sul campo in terra battuta dell’oratorio, poi giocatore nei grandi club in serie A ed infine allenatore del Brescia. Momento ricco di emozioni quando gli ex compagni di squadra di Corini dell’us Fionda si sono presentati per festeggiare il mister. <<Questa è stata una bellissima sorpresa, siete riusciti ad emozionarmi- ha commentato Corini- Tornare a casa è una sensazione bellissima>>.

