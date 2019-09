Il kit per la raccolta differenziata lo pagano i cittadini

Il kit per la raccolta differenziata lo pagano i cittadini. A San Gervasio Bresciano i conti del Comune piangono e bisogna contenere le spese. Per questo l’Amministrazione ha deciso di non distribuire gratuitamente i sacchetti per la raccolta differenziata come ogni anno ma di farli pagare ai cittadini. Cifre irrisorie se spalmate su un anno ma che sommate sfiorano i 14mila euro per le casse comunali. Una scelta che non ha mancato di creare polemiche.

