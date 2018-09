Sabato sera all’auditorium del Mazzolari a Verolanuova

“Una voce per un sorriso”

Quest’anno lo spettacolo sarà ancora più emozionante perché coincide con il compleanno di Luca Rossetti e in scena ci saranno tutti gli artisti che il piccolo ha apprezzato. Dopo la sua scomparsa nel gennaio del 2016, a causa di una forma tumorale a livello celebrale, è nata una grande associazione capace di grandi opere di beneficenza a favore della ricerca nell’ambito oncologico pediatrico.

Sabato, 22 settembre alle 21, nell’auditorium del Mazzolari di via Rovetta a Verolanuova, si terrà il concerto in suo onore per augurare lui “buon compleanno”. A dar vita all’evento il binomio tra l’associazione verolavecchiese e la “My Way Events”.

La serata

Un’ouverture mozzafiato attenderà il pubblico che parteciperà alla serata, con la voce di Andrea Tomasoni accompagnato dalla soprano Paola Guzmàn e dalla chitarra di José Jaimez. Lo spettacolo entrerà poi nel vivo con le migliori voci della Disney del Sud-America, quali Irasema Terrazas, soprano di livello internazionale originaria di Città del Messico, è una delle artiste più conosciute nell’ambiente operistico messicano, nota anche per esser stata una delle voci in diversi cartoni della Disney.

Al suo fianco Dante Alcalà tenore anch’esso messicano, che ha calcato i palchi di teatri nazionali ed internazionali, talvolta a fianco di Plàcido Domingo. Arrangiamenti musicali curati da Sergio Hernandez che per la serata sarà al pianoforte.

Gli ospiti

Alla serata parteciperanno anche gli interpreti del “Qdv” e l’incredibile voce verolavecchiese di Gaia Massetti, una giovane stella in ascesa, di soli 11 anni, che non fa mai mancare la sua presenza in eventi per Luca.

Ricavato in beneficenza

Una serata che saprà stupire il pubblico e con una nobile finalità. I proventi saranno infatti devoluti alla ricerca sui tumori celebrali in età pediatrica. Per prenotare il proprio posto contattare Claudia al 338-5279747 oppure Sabrina al 338-8301765.