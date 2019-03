l caso Giulia Sarti tiene banco anche nei nostri territori. La deputata del Movimento 5 Stelle – vittima di una diffusione di fotografie e video a sfondo sessuale che riguardano la sua vita privata e già finita nell’occhio del ciclone dei mancati rimborsi – sta mobilitando cittadini e istituzioni, creando un’indignazione generale. E il nostro giornale è entrato in possesso in esclusiva del filmino a luci rosse che in questi giorni sta girando sulla rete, sta inondando Pc, tablet, smartphone.

Revenge porn

Intanto qualcosa si muove anche in Parlamento. Le dichiarazioni sono unanimi e trasversali. “Quello che sta succedendo sul caso Sarti è uno schifo“, ha commentato il vice premier Luigi Di Maio (M5S). “Vicenda disgustosa”, ha aggiunto il vice premier Matteo Salvini (Lega). Tutti concordano sul fatto che serve una legge contro la diffusione non autorizzata di foto e filmati a sfondo sessuale. Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari (Lega), sollecitato dai grillini, si è convinto ad accelerare l’esame del disegno di legge che introduce un nuovo reato specifico contro la diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito (sono quattro i testi in Parlamento). Tra i primi deputati ad interessarsi al “revenge porn” c’è l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini (Leu), che ha proposto di seguire l’esempio tedesco: obbligo di cancellare i contenuti illeciti entro 24 ore sulle piattaforme digitali. Anche il Pd è favorevole, anzi il senatore Giuseppe Luigi Cucca giudica insufficiente la pena minima di 6 mesi. La vice presidente della Camera, Mara Carfagna (Fi,) vuole prendere esempio dall’Inghilterra dove il “revenge porn” è punito come uno stupro.

Precedenti tragici

Speriamo si passi in fretta dalle parole ai fatti. Dichiarazioni analoghe erano state fatte anche all’indomani della tragedia che, nel settembre 2016, aveva visto Tiziana Cantone, la ragazza di Mugnano (Napoli), togliersi la vita dopo la diffusione in rete di suoi video e immagini a luci rosse. La mamma della ragazza napoletana, Maria Teresa Giglio, dopo l’esplosione del caso Sarti ha commentato: “Mi spiace tantissimo che le sia capitato questo, ma magari, essendo parlamentare, questo accaduto può diventare input per legiferare e intervenire finalmente su questo fenomeno”.

Peccato che il Parlamento non ha ancora approvato la legge sul revenge porn.