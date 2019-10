Don Gabriele Fada, ex sacerdote di Bagnolo Mella, è arrivato questa mattina a Orzinuovi, dove ricoprirà il ruolo di curato dell’oratorio.

Il benvenuto di Orzinuovi a don Gabriele Fada

A braccia aperte. Così la comunità orceana ha accolto don Gabriele Fada, che ha salutato gli amici di Bagnolo Mella per iniziare qua la sua nuova avventura a fianco ai giovani dell’oratorio. Dopo la processione, che ha visto sfilare il don dal centro giovanile alla parrocchiale accompagnato dalla banda, don Fada ha celebrato la sua prima messa in città, animata dai ragazzi di Bagnolo Mella e Orzinuovi. Non ha mancato di esprimere la sua contentezza, la sua voglia di fare il suo meglio e la sua gratitudine per i doni ricevuti: un mattone, simbolo dell’oratorio che è ora in fase di ristrutturazione, una palla a testimoniare l’importanza del gioco di squadra e un’immagine della Vergine Maria.

