Identificato il pirata che ha investito una clarense stamattina. L’uomo è stato individuato dalla Polizia stradale di Chiari. E’ indagato per lesioni gravissime, omissione di soccorso e fuga.

Identificato il pirata

E’ durata poco la fuga. Anche se il diretto interessato ha negato il fatto che si possa essere trattato di fuga in quanto non si sarebbe proprio accorto di nulla. Avrebbe “semplicemente” ingranato la retro e non notato minimamente la clarense che giugeva a bordo del suo scooter.

Trovato l’investitore della clarense

A poche ore dall’incidente di stamattina, che ha visto coinvolta la clarense Claudia Facchetti, classe ’61, è stato trovato il suo investitore. Attualmente la donna si trova ricoverata in Rianimazione agli Spedali civili di Brescia in prognosi riservata, ma nel frattempo è stato identificato dalla Polizia stradale di Chiari il pirata della strada. L’uomo, un camionista di una ditta di Roccafranca, aveva scaricato della merce in una cascina nei pressi della casa della clarense e per gli agenti non è stato affatto difficile trovarlo in tempi celeri. Si tratta di un uraghese, nato a Chiari nel 1986. Il soggetto è stato denunciato per lesioni gravissime, omissione di soccorso e fuga. Per lui è scattata immediatamente la revoca della patente di guida.