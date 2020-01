Il corpo senza vita riemerso dal Lago di Iseo sabato sera ha finalmente un nome. Secondo gli inquirenti si tratta di una donna bergamasca Rosanna Sapori, 61 anni, giornalista e titolare di una tabaccheria a Zanica, Bergamo.

Il corpo è di Rosanna Sapori

Il cadavere della donna era stato avvistato sabato sera nel Lago d’Iseo a Montisola, a circa 10 metri dal porto di Carzano, da alcuni passanti. Era in evidente stato di decomposizione, segno che si trovava in acqua da giorni, cosa che ha reso complicata l’identificazione. Dopo quasi due giorni gli inquirenti sono riusciti a darle un nome e un volto: si tratterebbe di Rosanna Sapori, residente nella bergamasca, si cui era stata denunciata la scomparsa ad Azzano San Paolo il 27 dicembre, quasi un mese fa.

Classe 1958, la donna era nota in provincia di Bergamo per aver lavorato come giornalista a Radio Padania Libera e in quanto titolare di una tabaccheria a Zanica. La 61enne, inoltre, questa estate era stata la protagonista di una vicenda risuonata sui media nazionale: perseguitata dai ladri nella sua attività, aveva scritto infatti una lettera all’ex Ministro Matteo Salvini spiegando la situazione e chiedendo un intervento.

La lettera a Salvini

L’8 luglio del 2019, Rosanna Sapori aveva scritto una lettera aperta all’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini per denunciare i furti subiti in tabaccheria. In un anno le era stato distrutto due volte il negozio. “Lo sa signor Minstro che il più delle volte le assicurazioni non pagano i danni perché troppo ingenti rispetto al furto? La nostra categoria è abbandonata, indifesa, super tartassata da imposte e fatture elettroniche e scontrini. Tutti i giorni siamo alla mercé di ladri”. L’appello era rimbalzato sui media nazionali e sui social (che avevano collezionato centinaia di commenti) e in molti si erano riconosciuti nella sua posizione.

