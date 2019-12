Identificati e denunciati i minorenni che hanno fatto a pezzi il Bambin Gesù a Flero per vilipendio e danneggiamento di oggetti di culto.

Si tratta di due ragazzi di Flero e uno di Montichiari tra i 13 e i 15 anni che hanno distrutto la statuina di Gesù Bambino che si trovava nella nicchia del presepe costruito dagli hobbisti nel sagrato parrocchiale del paese. Per i Carabinieri della stazione di Bagnolo Mella è stato semplice identificarli: avevano postato il video su Instagram e non hanno avuto scelta se non denunciarli per vilipendio e danneggiamento a oggetti di culto. La comunità è ancora sotto shock per il brutto gesto e in paese è già partita la colletta per ricomprare la statua.

