“Laboratorio del pane” è l’iniziativa che ha coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie, in più appuntamenti, per conoscere l’alimento più antico del mondo

Pane e creatività

Il ciclo del pane, quali sono i tipi di farina più importanti, cosa distingue il pane semplice da quello speciale, i suoi principali nutrienti: i ragazzi di San Paolo hanno imparato tutto quello che c’è da sapere su uno degli alimenti più consumati in Italia. Ma non solo: hanno impastato, decorato, farcito e cotto con le loro mani numerose pagnotte dando prova di grande manualità e creatività, trasformando l’oratorio in una vera e propria bottega. Il tutto si è svolto sotto l’occhio esperto di Mariella Amato, consulente nutrizionale, delle professoresse di scienze e matematica Maria Scaglia e Angela Maria Altomare e delle volontarie del gruppo Amici di Raphael, Bruna Tedoldi, Barbara Maisano e Cristina Boldrini. <<San Paolo è un oasi felice: i ragazzi hanno già delle buone conoscenze in fatto di alimentazione sana, questo è molto importante soprattutto alla loro età>> ha spiegato Amato. L’iniziativa è rientrata tra le attività che il gruppo Amici di Raphael propone ai ragazzi delle scuole per promuovere uno stile di vita sano.

