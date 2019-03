È in corso ora (l’incontro con l’illusionista della mente

Christopher Castellini incontra gli studenti

Un incontro che lascia senza parole. Una passione per la vita coinvolgente che non conosce limiti, un modo di vedere le occasioni che non lascia spazio a momenti di arrendevolezza.

”Nella vita abbiamo un determinato tempo a disposizione, nessuno di noi sa quanto è, perché passarlo a fare qualcosa che non rispecchia i nostri desideri?” Ha commentato Christopher, che nella sua vita a messo in pratica ogni scelta per raggiungere la sua passione. Un motivatore nato che ha il piacere di condividere la propria conoscenza e la propria energia con i presenti.

Christopher ha spronato i ragazzi a non arrendersi mai. Lui è l’esempio tangibile di questo concetto in quanto ha saputo combinare l’illusionismo, la forza del mentalismo e una profonda ricerca sul senso della vita, aprendo scenari inesplorati trasformando la mente stessa degli spettatori nel luogo in cui accade la vera magia.

Il giovane, classe 1992, primo italiano a vincere il campionato Europeo di Mentalismo 2017 che il Campionato del Mondo di Mentalismo 2018 disputato in Corea del Sud.

L’illusionista è noto per le sue apparizioni televisive tra le quali quella su Canale 5 Tu Sì Que Vales e per il suo spettacolo La Scelta, col quale si è esibito in Italia e all’estero.

Ci sarà la possibilità di conoscerlo sabato 30 marzo, nello spettacolo serale a finalità benefica presso l’auditorium dell’IIS Pascal-Mazzolari di via Rovetta 29. Il ricavato della serata verrà devoluto alla Casa di riposo verolese.

Informazioni e biglietti presso la pasticceria Beatrice di Verolanuova