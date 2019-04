I motorini “truccati” disturbano il centro: fioccano le multe a Manerbio.

Sanzioni salate

Arrivano in gruppo, in sella ai loro motorini truccati, disturbando la quiete del centro e dei cittadini che vorrebbero godersi il loro meritato week end. Per i baby centauri, però, si è acceso il semaforo rosso: e a porre (quasi letteralmente) il freno sono stati i carabinieri della stazione locale che nel week end hanno sequestrato alcuni mezzi non omologati e multato chi, in barba al pericolo, impennava mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

