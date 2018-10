Il servizio di Indovina chi viene a cena, di Rai3 sui fanghi. Tra i paesi finiti nell’inchiesta Calcinato, Ca Emo, Fabbrico, Monticelli Pavese.

I fanghi

“Si tratta di un tipo particolar di concime derivante dalla depurazione delle fogne, compresianche i residui chimici, cioè i detersitivi.A differenza delle altre regioni, in Lombardia sarebbe concesso di aggiungere a tali fanghi, il trattamento di 44 rifiuti, battendo quindi un recor ditaliano. Fanghi che finiscono poi nei campi, dove si coltivano cereali e riso”.

Ricorso dei sindaci

“Dopo l’ultimo servizio di Rai3 alcuni sindaci lombardi hanno fatto ricorso contro la legge che in Regione Lombardia consente di spandere fanghi con livelli molto alti di idrocarburi. il Tar qualche mese fa ha dato ragione a questi sindaci cancellando quella norma, molti fanghi quindi sono diventati fuorilegge creando un emergenza però sullo smaltimento di questi rifiuti. Questo fino a 10 giorni fa quando il governo ha emanato il decreto legge d’emergenza per il crollo del ponte di Genova, inserendo però un altro articolo, quello per l’emergenza fanghi. Grazie a questa aggiunta i fanghi con alti livelli di idrocarburi torneranno liberamente a concimare i campi”.

Gessi da defecazione, altro che concime

“Una poltiglia grigia di odore acre e pungente. Un odore – viene specificato nel servizio – che viene percepito da chi abita nei pressi dell’azienda che tratta o nei campi dove tale sostanza è stata distribuita. Si chiamano gessi da defecazione. Questo quanto finirebbe nei campi della bassa”.

Comitato Cittadini

“Il servizio andato in onda stasera richiederà più azioni”, a dirlo è Laura Corsini, la portavoce del Comitato Cittadini Calcinato che da anni segnala alle autorità competenti la problematica