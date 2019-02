Il pub El Forajido, sabato sera, ha ospitato la Brescia che Barba 3.0, richiamando appassionati e curiosi da tutta Italia

Una festa per tutti

Non solo barbe e baffi, ma anche musica dal vivo, danza, area bimbi e soprattutto tanta voglia di stare insieme. I Bearded Brixia, organizzatori dell’evento, hanno voluto regalare una serata di festa adatta a tutti, mettendo al centro l’impegno sociale e la beneficenza. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti all’associazione Maruzzella che si occupa di cure palliative per bambini. “Questa sera inauguriamo la collaborazione con DisabilinCorsa, un’associazione che promuove lo sport per i ragazzi diversamente abili” ha annunciato Diego Bazoli, rappresentante dei Bearded Brixia, sottolineando la vocazione solidale del gruppo.

