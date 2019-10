I commercianti di via San Rocco e di via XX Settembre hanno chiesto all’Amministrazione di invertire il nuovo senso di marcia di via Martiri della Libertà, in quanto “dannoso” per gli affari.

Senso unico galeotto

Senso unico in via Martiri della Libertà? Se proprio deve esserci «che sia almeno contrario». E’ la richiesta, quasi un appello, arrivata all’Amministrazione nei giorni scorsi: a sottoscriverla i commercianti di via San Rocco, scoraggiati dalle recenti modifiche alla viabilità del centro che starebbero «penalizzando gli affari» e rendendo sempre più concreta l’idea di «abbandonare le attività» a favore di location più strategiche.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 25 ottobre.

