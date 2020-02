Ha lottato fino all’ultimo: addio Andrea, stroncato da un tumore a 19 anni. Il giovane di Borgonato di Corte Franca aveva scoperto di avere un tumore raro nell’ottobre 2018. La sua battaglia è durata un anno e mezzo, ma non ha mai perso il sorriso.

Quando scopri di avere un tumore a 19 anni il mondo ti crolla addosso. Ci sono il dolore, lo sconforto, la paura, i cicli di chemioterapia e di radioterapia. Pensi ai sogni, alla vacanza che avevi programmato di fare al termine degli esami di maturità e che forse non potrai più fare, al futuro. Quando scopri di avere un tumore puoi scegliere di combattere o di arrenderti: Andrea Sorteni ha scelto la prima strada e con una forza indescrivibile ha deciso che no, non avrebbe smesso di sorridere alla vita, di studiare, di sperare, di battersi.

Ma nonostante il 19enne di Borgonato di Corte Franca non si sia mai arreso e sia riuscito anche a diplomarsi al liceo scientifico scienze applicate, il male contro cui ha combattuto per un anno e mezzo è stato più forte di lui. Andrea si è spento ieri, mercoledì, nella casa di via Tobagi dove viveva con la famiglia, stroncato da un tumore raro alle ossa diagnosticato nell’ottobre 2018.

Domani l’addio al giovane

Andrea ha lasciato la mamma Iside e il papà Giampiero, la sorella minore Anna, la nonna Onorina, gli zii, le zie e tutti i parenti. Addolorati anche i compagni della squadra di calcio in cui giocava. In paese tutti lo conoscevano ed era impossibile non volergli bene.

La comunità gli dirà addio domani, venerdì pomeriggio. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Borgonato alle 14.30 partendo dall’abitazione alle 14.15.

