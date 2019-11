Guidava da 30 anni senza patente e non era in regola neanche con l’assicurazione.

Guidava da oltre 30 anni senza patente, ma non contento viaggiava anche senza assicurazione. Ed è stata proprio quest’ultima “mancanza” a costargli caro.

Si perché il 58enne di Montirone (ma domiciliato a Botticino) nei giorni scorsi è passato sotto il varco videosorvegliato all’ingresso di Botticino Sera.

La lettura della targa ha rilevato immediatamente la mancanza di copertura assicurativa: gli agenti della Polizia Locale hanno ricevuto una segnalazione dall’occhio elettronico e così hanno fermato la Polo guidata dal classe 1961.

A quel punto, alla richiesta dei documenti e del foglio di circolazione, gli agenti hanno appurato che l’uomo non possedeva la patente, in quanto non l’aveva mai presa.

