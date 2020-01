L’ordinanza è stata emessa in data odierna a firma del sindaco Matteo Zani, i cancelli salvo imprevisti riapriranno giovedì.

Guasto all’impianto di riscaldamento scuola chiusa per due giorni ad Alfianello

Inizio settimana con qualche inghippo alle elementari di Alfianello, alunni e studenti arrivano in aula ma il riscaldamento non va, scuola chiusa per due giorni. Alla base del disagio un guasto all’impianto nel seminterrato e al piano rialzato del plesso scolastico che non garantirebbe l’adeguata temperatura per le lezioni.

Tempestivo l’intervento del personale tecnico autorizzato alla riparazione, ma il danno temporaneo all’impianto non è stato risolto nella giornata, così si è reso necessario la chiusura della struttura per domani e dopo domani (14 e 15 gennaio), con accordo tra Comune e Istituto comprensivo.

Salvo imprevisti le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 16 gennaio. Per aggiornamenti, o maggiori informazioni, si consiglia consultare i canali ufficiali delle comunicazione dell’Amministrazione comunale o il sito internet della stessa.

