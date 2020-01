E’ arrivata la terza ordinanza, sempre a firma del sindaco Matteo Zani, i cancelli ancora chiusi alle elementari

Guasto il riscaldamento: scuola chiusa anche oggi ad Alfianello

Prosegue il disagio alle scuole elementari di Alfianello, dove da martedì mattina alunni e docenti sono a casa per un guasto alla caldaia. Lunedì erano arrivati in aula ma il riscaldamento non funzionava. Date le difficoltà nel poter svolgere regolarmente lezione la scuola era stata chiusa inizialmente per due giorni (martedì, appunto, e mercoledì) a cui se ne sono aggiunti con ordinanze successive a firma del sindaco Zani, altre due (per giovedì e oggi, venerdì).

La chiusura è stata disposta con accordo intercorso tra Comune e Istituto comprensivo, in quanto il guasto all’impianto sta dando filo da torcere ai tecnici che devono lavorare ulteriormente per la sua riparazione.

Maggiori informazioni e aggiornamenti al riguardo sui canali ufficiali dell’Amministrazione comunale e sull’Albo pretorio, nonché con copie dell’ordinanza affisse al di fuori della scuola stessa.

