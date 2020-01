Hanno riaperto ieri i cancelli per accogliere di nuovo gli studenti a casa per ben quattro giorni la scorsa settimana

Si torna a scuola guasto risolto alla Primaria di Alfianello

La campanella è suonata puntuale ieri mattina per studenti e docenti della scuola Primaria di Alfianello che, da martedì scorso, sono stati mandati “in ferie” e la scuola è rimasta chiusa a seguito di un guasto all’impianto di riscaldamento.

Non da poco il disagio presente la scorsa settimana ha interessato la struttura delle scuole elementari di Alfianello. Da martedì mattina alunni e docenti erano rimasti a casa a seguito di un guasto alla caldaia.

Lunedì infatti erano arrivati in aula ma il riscaldamento non funzionava. Date le difficoltà nel poter svolgere regolarmente lezione la scuola era stata chiusa inizialmente per due giorni (martedì, appunto, e mercoledì) a cui se ne sono aggiunti altri due, con tanto di ordinanze del sindaco Zani, per giovedì e venerdì. La chiusura era stata disposta in accordo con l’istituto comprensivo.

Da ieri, lunedì 20 gennaio, tutto è tornato normale e le lezioni sono riprese regolarmente.

