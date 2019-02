E’ stata una nottata caratterizzata da alcuni malori, due dei quali hanno richiesto l’intervento dell’automedica, e da un’aggressione a Desenzano.

Malori

Malore da codice rosso a Collio per una 17enne lungo la Strada provinciale 345. Sul posto un’ambulanza e un’automedica che l’hanno portata all’Ospedale di Gardone in codice giallo. Si è sentita male anche una donna di 74 anni a Brescia in piazzale Garibaldi. Oltre all’automedica è stata soccorsa dalla Croce bianca di Brescia che l’ha portata alla Poliambulanza in giallo.

Malori anche a Mazzano per un 16enne in un impianto sportivo, Ospitaletto per una 32enne, Brescia per un 28enne, Desenzano per un uomo di 26 anni.

Travavagliato ha avuto due emergenze nel giro di mezz’ora. Alle 5.17 un 40enne è stato male al lavoro mentre poco dopo un uomo di 79 anni è caduto. Nessuno dei due è grave.

Aggressione

A Desenzano, più precisamente a Rivoletella, un uomo di 39 anni è stato aggredito in via Agello. Erano le 23.10. E’ stato allertato il Commissariato Desenzano Garda ed è accorsa sul posto la Croce rossa di Calvisano che ha accompagnato l’uomo all’Ospedale di Desenzano.

