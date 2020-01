E’ accaduto poco fa nel territorio di San Paolo, sulla provinciale

Grave schianto sulla Quinzanese: auto travolge un operaio

Erano da pochi minuti passate le 15.30 quando una utilitaria francese, per cause ancora da accettarne, ha invaso un cantiere stradale nel quale erano impegnati degli operai per la messa in posa della fibra ottica.

Uno di loro è stato investito dall’automobile che ha superato le transenne di sicurezza allestite per proteggere la zona del cantiere. Coinvolto oltre l’operaio anche il conducente della Peugeot che ha finito la sua corsa schiantandosi contro un mezzo d’opera all’interno del cantiere stesso.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 15.46, sul posto sono stati inviati dalla centrale operativa 112, il mezzo di soccorso avanzato dell’asst del Garda, con a bordo l’infermiere, le ambulanze della Croce Verde di Orzinuovi e della Croce Bianca del Dominato Leonense, oltre ai Carabinieri di Verolanuova.

I due feriti, uno di 26 e l’altro di 48 anni, sono in fase di trasferimento in ospedale, in codice giallo. La provinciale 9 (Quinzanese), è tuttora bloccata in entrambi i sensi di marcia, si consiglia un percorso alternativo.

Torna alla HOME PAGE