Schianto sulla Brebemi tra le uscite di Rovato e Castrezzato in direzione Milano. L’incidente è avvenuto alle 16 e sarebbero coinvolte due auto.

Aggiornamento delle 16.45

A restare coinvolti nell’incidente sono stati un 17enne, un 29enne e un uomo di 70 anni. Fortunatamente le loro condizioni, che inizialmente erano sembrate gravi, non sarebbero critiche. Sono stati portati in ospedale in codice verde per gli accertamenti.

Schianto sulla Brebemi tra Rovato e Castrezzato

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 16 e immediatamente è scattato il codice rosso. Due auto si sono scontrate sulla Brebemi, nel tratto compreso tra le uscite di Rovato e Castrezzato in direzione Milano e Chiari. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbero coinvolte tre persone e sul posto si sono precipitate le ambulanze con i soccorritori di Rovato e di Brescia, insieme a un’auto medica. Allertata anche la Polstrada per i rilievi del caso. Si segnalano possibili rallentamenti e code. Seguono aggiornamenti

