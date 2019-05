Grave schianto fra due auto a Castrezzato. Il codice rosso è scattato alle 17.10 circa in via Marconi e sul posto si stanno dirigendo tre ambulanze.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 17.10 circa da via Marconi a Castrezzato: due auto si sono scontrate ed è scattato il codice rosso. Sul posto si stanno dirigendo tre ambulanze e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e per liberare dalle lamiere dell’auto una delle persone rimaste ferite. In arrivo anche la Polstrada per i rilievi. Non si conoscono ancora le generalità dei feriti, ma al momento sembra che siano due. Seguono aggiornamenti.

