Grave schianto a Visano: due auto si sono scontrate in via Isorella. Due ambulanze e un’auto medica si stanno dirigendo sul posto con l’elisoccorso.

Aggiornamento delle 14.20

Sul posto al lavoro la Polizia stradale di Montichiari, ma la dinamica è chiara: si tratta di un frontale tra due auto che percorrevano via Isorella. L’urto ha sbalzato entrambi i mezzi nel fosso laterale alla strada. L’elisoccorso è appena partito, così come le ambulanze dirette al Civile e alla Poliambulanza, fortunatamente i tre mezzi inizialmente allertati in codice rosso hanno trasportato i feriti in codice giallo. Due di questi sono residenti a Visano, mentre il terzo è di Carpenedolo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Aggiornamento delle 14

La missione dei soccorritori è ancora in corso: sono state ferite tre persone, due donne di 35 e 43 anni, e un uomo di 66. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito gravemente, in quanto il codice dell’emergenza si è trasformato in giallo.

Grave schianto a Visano: due auto si sono scontrate

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 13.30 circa da Visano. In via Isorella due auto si sono scontrate e sul posto si stanno precipitando due ambulanze, un’auto medica ed è partito anche l’elisoccorso. Sembra siano coinvolte due persone, di cui al momento non si conoscono le generalità: il codice rosso dell’emergenza indica che ci sono delle lesioni gravi. Anche la Polizia Stradale e Vigili del fuoco sono stati allertati. Seguono aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME PAGE