Grave ribaltamento a Calcinato: in arrivo tre ambulanze in via Marsala. L’incidente è avvenuto alle 12.30 circa di oggi, lunedì.

La chiamata ai soccorsi è arrivata da via Marsala, a Calcinato, alle 12.30 circa. Un veicolo si è ribaltato e sul posto si stanno dirigendo in codice rosso tre ambulanze. Da quanto reso noto da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) per ora sembra che ci sia un ferito grave. Allertata anche la Polizia stradale di Brescia e i Vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti.

