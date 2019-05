Grave malore per una 16enne a Bargnano di Corzano, soccorsi sul posto.

Grave malore per una 16enne, soccorsi sul posto. E’ accaduto poco fa nella frazione di Bargnano, a Corzano, all’istituto superiore Dandolo. Una 16enne si è sentita male, tanto che i professori hanno dovuto allertare i soccorsi in codice rosso. Sul posto i soccorritori, una volta valutate le condizioni della giovane, la stanno trasportando in questo momento all’ospedale in codice verde. Le dinamiche di quanto successo non sono ancora chiare.

