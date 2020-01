Aggiornamento delle 13.33

Non c’è l’ha fatta l’86enne che un’ora fa è stato colpito da un malore per strada: pare che l’uomo sia sentito male in macchina e sia riuscito a fermarsi a lato. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini presenti. Nonostante i tempestivi soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.

Grave malore per un 86enne

E’ successo verso le 12.20, in via Tito Speri. Stando alle prime informazioni l’uomo, un 86enne, avrebbe accusato un malore improvviso. Le sue condizioni sono parse fin da subito molto serie: il personale dell’ambulanza della Croce Bianca, giunto sul posto assieme a due auto mediche, si è subito occupato dell’uomo predisponendo il trasporto in ospedale in codice rosso.

Non si sa ancora nulla sulle sue condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Verolanuova.

TORNA ALLA HOME