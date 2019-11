Grave malore nei pressi della stazione a Ospitaletto. A sentirsi male all’improvviso è stato un uomo di 72 anni, soccorso dai volontari della Croce Azzurra e dell’auto medica.

Si è sentito male all’improvviso mentre si trovava nei pressi della stazione di Ospitaletto. A essere soccorso in gravi condizioni a causa di un grave malore è un uomo di 72 anni. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.40 da via Martiri della Libertà in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Azzurra di Travagliato e due auto mediche. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’uomo abrebbe accusato un malore cardiaco, poiché è stata attivata l’Unità cardio coronarica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per gli accertamenti.

