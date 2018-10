Grave malore in via Leopardi a Ospitaletto. Un 65enne si è sentito male per strada ed è scattato il codice rosso.

Si è sentito male mentre era in strada. Immediata la chiamata ai soccorsi (alle 14.42 è scattato il codice rosso) e l’arrivo sul posto della Croce Verde di Ospitaletto e di un’auto medica. Ad accusare il malore è stato un 65enne che probabilmente stava percorrendo via Leopardi a piedi.

Al momento i volontari gli stanno prestando le prime cure e l’hanno caricato sull’ambulanza. E’ ancora codice rosso alle 15.27.