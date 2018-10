Grave malore alle 18 nei pressi di un’azienda di Castelcovati in via Cizzago. L’ambulanza è ripartita in codice rosso.

Malore

Un uomo è caduto al suolo a seguito di un malore nei pressi della Metallica Garzetti. Erano le 18.06.

Si tratta di un uomo di 50 anni.

Soccorsi

Sul posto è stata chiamata l’Ucc di Chiari, l’unità cardiologica e sono arrivati anche i Carabinieri, un’automedica e l’ambulanza da Rovato.

L’ambulanza è ripartita in codice rosso. Al momento non si sa di più delle condizioni dell’uomo.