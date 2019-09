Grave malore: elisoccorso a Roncadelle per un bimbo di 6 anni. Il codice rosso è scattato alle 12.26 in via Roma, nei pressi del civico 64.

Grave malore: elisoccorso a Roncadelle per un bimbo di 6 anni

Un bambino si è sentito male ed è scattato il codice rosso. E’ successo alle 12.26 in via Roma, nei pressi del civico 64 a Roncadelle. Per soccorrere e portare in ospedale un bimbo di 6 anni che ha accusato un grava malore si sono precipitati sul posto i volontari di Roncadelle, la Croce rossa di Palazzolo e l’elisoccorso decollato da Brescia. La missione dei soccorritori è ancora in corso, ma stando ai primi dati forniti da Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Brescia.

TORNA ALLA HOME PAGE