Grave malore a Ospitaletto: elisoccorso in arrivo in via Padana superiore. Una 40enne si è sentita male all’interno di un impianto sportivo.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 19.13 da un impianto sportivo di via Padana superiore. Una 40enne ha accusato un forte malore mentre era in palestra ed è scattato il codice rosso. Sul posto si stanno precipitando l’elisoccorso e la Croce Verde di Ospitaletto insieme ai carabinieri della Compagnia di Chiari. Le sue condizioni, dalle prime informaizoni di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sarebbero gravi.

