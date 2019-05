Grave malore a Manerbio, in via Moretto. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 18 in codice rosso.

Malore a Manerbio

Una donna di 82 anni ha avuto un malore in strada, a Manerbio, in via Moretto. E’ successo poco prima delle 18. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza e l’automedica. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti

TORNA ALLA HOME