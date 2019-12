Grave malore a Castiglione: paura per una 28enne. La giovane si trovava all’interno di un esercizio pubblico quando è stata male SIRENE DI NOTTE

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 23.39 in codice rosso. Una 28enne si è sentita male all’improvviso mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Donatori di Sangue a Castiglione delle Stiviere ed è scattato il codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorritori di Mantova con l’ambulanza e due auto mediche. La ragazza è stata ricoverata in codice giallo al nosocomio di Desenzano per tutti gli accertamenti del caso.

Alle 21.30 un 22enne è finito in ospedale a Chiari a causa di un’intossicazione etilica: è stato soccorso a Cologne in piazza Garibaldi.

Alle 5.03 in via Padana Superiore a Castegnato si è sentita male un 25enne. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo: il ragazzo è stato portato in codice verde al Sant’Anna per gli accertamenti del caso.

