Grave infortunio sul lavoro: 48enne precipitato a Borgosatollo. E’ successo in un’azienda di via del Canneto alle 14.36 ed è scattato il codice rosso.

Un uomo è precipitato (non si sa al momento da che altezza) mentre stava lavorando in un’azienda di via del Canneto a Borgosatollo ed è scattato il codice rosso. Alle 14.36 sono partite un’ambulanza e un’auto medica. Allertati anche l’Ats di Brescia e i carabinieri. Stando alle informazioni di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) la missione dei soccorritori è ancora in corso, ma le condizioni del 48enne sarebbero gravi. L’emergenza è ancora classificata come codice rosso.

