Grave incidente sulla statale 11 a Ospitaletto. In arrivo tre ambulanze dopo lo schianto avvenuto alle 14.45 circa fra due automobili.

Aggiornamento delle 16

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, due donne, di 44 e 72 anni, e un uomo di 76. Fortunatamente non sono in pericolo di vita e i codici dell’emergenza sono diventati gialli e verdi mentre le ambulanze si dirigono in ospedale.

Grave incidente sulla statale 11 a Ospitaletto

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.45 circa dalla statale 11 di Ospitaletto, dove due auto si sono scontrate. L’emergenza è scattata in codice rosso, segno che l’incidente, dalle prime informazioni ricevute dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), sembrerebbe grave. Al momento non si conoscono le generalità dei feriti. Sul posto si stanno dirigendo tre ambulanze della Croce Verde di Ospitaletto, dell’Azzurra di Travagliato e da Brescia, i Vigili del fuoco e la Polstrada.

TORNA ALLA HOME PAGE