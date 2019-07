Un grave incidente stradale è stato registrato questa mattina, poco prima delle 11, a Ospitaletto, lungo la Provinciale 19. Scontro tra auto e moto, coinvolte due persone.

Come stanno i coinvolti?

La missione risulta ancora in corso. Sul posto è arrivata la polizia stradale e l’ambulanza chiamata per i soccorsi che hanno segnalato i coinvolti in codice verde e giallo segno che la situazione sta migliorando.

TORNA ALLA HOME